In Baden-Baden gibt es ab Mitte Januar ein neues Tanzcafé

Ob Best Ager, Old Ager, Paare oder Singles – alle sind herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung von „Herbstlicht“ im Gasthaus Blume in Balg. Für schmissige Rhythmen und Songs sorgen Keyboarder und Saxophonist Thomas Heinzl sowie Gitarrist Walter Berberich und für alte und neue Hits Eleonore Ambrosoli und Hedi Vito.

„Wir möchten Licht im Herbst des Lebens sehen“, erklärt Initiatorin Hedi Vito, die früher Lehrerin war. Ein wachsendes Problem in der Gesellschaft sei die Einsamkeit, vor allem bei Älteren. Die Kinder sind aus dem Haus, der Ehepartner ist gestorben, die Ehe geschieden – 40 Prozent aller Senioren in Deutschland leben allein.

Von den über 75-jährigen Frauen führen bereits 60 Prozent einen Single-Haushalt. Wer dann den Zugang zu den zahlreichen regionalen Hilfsangeboten nicht findet, dem drohen Alleinsein und zunehmende Isolation. Für diese Menschen initiierte Hedi Vito 2017 mit „Herbstlicht“ in Baden-Baden/Rastatt und der Region ein neues Angebot in Form einer Selbsthilfegruppe für alleinstehende und einsame ältere Menschen.

Am 15. Januar findet im Gasthaus Blume in Balg das Tanzcafé statt

Bei den regelmäßigen Treffen im Mehrgenerationenhaus Scherer Kinder- und Familienzentrum ging es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um die Freundschaft untereinander und das Füreinanderdasein in Notsituationen. Doch Corona machte dieser Idee einen Strich durch die Rechnung, indem keine Treffen mehr möglich waren.

Jetzt möchte Hedi Vito dem Freundeskreis „Herbstlicht“ zu neuem Leben verhelfen. Noch mangelt es an einem festen Raum für die regelmäßigen Treffen, deshalb geht es jetzt erstmal in die Unterhaltung.

Die beginnt dank der finanziellen Starthilfe des Lions Cub Baden-Baden im neuen Jahr mit einem Tanzcafé am Sonntag, 15. Januar, im „Gasthaus Blume“ in Balg und wird weiterhin einmal im Monat stattfinden, so als nächstes am 12. Februar im Karnevalskostüm.

Wer also eine kesse Sohle aufs Parkett legen, selbst etwas vortragen möchte oder sich einfach nur unterhalten will, hat von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit dazu. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Band und Gema-Gebühren sind willkommen.