„Es ist gut, dass es jetzt so viel Empathie und Hilfsbereitschaft gibt“, sagt Ulla Hocker mit Blick auf die aktuelle Entwicklung. Sie erinnert aber auch daran, „dass es auch an vielen anderen Orten der Welt grausame Kriege gibt und Flüchtlinge, die in menschenunwürdigen Bedingungen leben“. Angelika Schindler ergänzt, dass die Teilnehmenden am Projekt zum Teil Ähnliches erlebt haben. Inzwischen seien die meisten aber längst in ihrem neuen Leben angekommen. Erst mit einer gewissen Distanz könne man „zum Stift greifen und Erfahrungen in Worte fassen“. Viele fühlen sich laut den Organisatorinnen durch die aktuelle Situation an ihre eigene Geschichte erinnert und organisieren zum Teil Hilfe für Neuankömmlinge. Bei manchen kommen auch alte Traumata hoch – egal, ob sie nun aus der damaligen DDR geflohen sind oder aus Somalia.