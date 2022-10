Mehr Kosten

Abwasser: Baden-Baden und Sinzheim bauen teures Fangnetz für Antibiotika, PFC und Co.

Was Medikamentenreste und Fluorchemikalien in der Umwelt anrichten, ist bekannt. Trotzdem werden diese Stoffe landauf, landab immer noch aus den Käranlagen in die Flüsse geleitet. In Baden-Baden und Sinzheim bald nicht mehr. Doch das hat seinen Preis.