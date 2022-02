Acht Kandidaten treten bei OB-Wahl in Baden-Baden an

Nun steht es fest: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden werden acht Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen gehen. Der Gemeindewahlausschuss ließ eine Bewerbung nicht zu.

Die Wahl findet am 13. März statt. Der Gemeindewahlausschuss hat am Donnerstag die Bewerbungen von Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne), der amtierenden Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), FDP-Stadtrat und Betriebswirt Rolf Pilarski, Rentner Peter Hank (Die Basis), Betriebswirtin Bettina Morlok (FBB), Geschäftsführer Stefan Bäuerle, Industriekaufmann Peter Görtzel und dem Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth für den Urnengang zugelassen.

Spitzenplatz auf Stimmzettel ausgelost

In dieser Reihenfolge werden die Kandidaten auch auf dem Stimmzettel aufgelistet sein. Über den Spitzenplatz hatte das Los entscheiden müssen, weil Margret Mergen und Roland Kaiser beide am ersten Wochenende der Bewerbungsfrist ihre Unterlagen beim Rathaus abgegeben hatten. Roland Kaiser hatte dabei Glück. Die anderen Kandidaten wurden in der Reihenfolge aufgelistet, in der auch ihre Bewerbungen im Rathaus eingetroffen waren.

Ein neunter Bewerber wurde wegen eines Fehlers bei der Bewerbung nicht zugelassen. Ausgelost wurde auch die Reihenfolge, in der sich die Bewerber bei der Kandidatenvorstellung im Kurhaus am 7. März dem Publikum vorstellen werden. Den Anfang macht Bettina Morlok. Dann folgen Rolf Pilarski, Roland Kaiser, Margret Mergen, Peter Hank, Dietmar Späth, Peter Görtzel und Stefan Bäuerle.