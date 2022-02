Einige Überraschungen

Acht OB-Kandidaten in Baden-Baden – und ein zerrissenes Kuvert

Nun ist es offiziell: Bei der OB-Wahl in Baden-Baden gehen am 13. März acht Kandidaten ins Rennen. Einen neunten Bewerber hat der Wahlausschuss nicht zugelassen - dessen Bewerbung scheiterte an einem zerrissenen Umschlag.