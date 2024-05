Veranstaltung in Festhalle Oos

AfD-Chef Tino Chrupalla kommt zum Wahlkampfstart nach Baden-Baden

Mit einem politischen Schwergewicht der AfD startet die Partei in Baden-Baden in den Wahlkampf. Neben dem Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla kündigt die AfD noch weitere Gäste für eine Veranstaltung in der Festhalle in Oos an.