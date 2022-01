Aggressiver Mann bedroht Mitarbeiterin im Bahnhof Baden-Baden

Herausfordernder Einsatz für die Polizei am Baden-Badener Bahnhof: Ein 35-Jähriger hatte wiederholt das Reisezentrum aufgesucht und eine Mitarbeiterin beleidigt. Die Festnahme gestaltete sich schwierig.

Ein aggressiver 35-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag für Unruhe am Bahnhof in Baden-Baden gesorgt. Wie die Polizei meldete, betrat der Mann gegen 13 Uhr das Reisezentrum der Deutschen Bahn. Ohne ersichtlichen Grund bedrohte und beleidigte er dort eine Mitarbeiterin, bevor er den Bahnhof wieder verließ.

Die Mitarbeiterin alarmierte die Bundespolizei, welche den 35-Jährigen nicht mehr vor Ort antraf und auch nach einer Fahndung nicht ausfindig machen konnte.

Unruhestifter kehrt nach einer Stunde zurück

Gegen 14 Uhr kehrte der Mann in das Reisezentrum zurück und bedrohte dieselbe Mitarbeiterin erneut. Zwei Streifen der Bundespolizei schritten ein und stellten den 35-Jährigen vor der Buchhandlung im Bahnhof. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, er reagierte nicht auf deren Ansprache und wehrte sich gegen seine Festnahme.

Eine herbeigeeilte Streife der Landespolizei unterstützte bei der Festnahme. Gemeinsam gelang es schließlich, den Unruhestifter in den Dienstwagen zu verfrachten, wo er sich mit der Zeit beruhigte.

Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt. Unklar ist, wieso der Mann die Beherrschung verlor. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.