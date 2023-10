Aktion startet: Wieder Fischsuppenzeit in Baden-Baden

Es ist so weit: Am 13. und 14. Oktober serviert der Baden-Badener Kochverein in der Wagener-Markthalle seine legendäre Bouillabaisse für den guten Zweck.

Der Baden-Badener Kochverein serviert an diesem Freitag und Samstag wieder seine legendäre Bouillabaisse in der Wagener-Markthalle. Es ist ein Genuss für den guten Zweck: Der gesamte Umsatz aus dem Verkauf der Suppe sowie der korrespondierenden Getränke fließt an Baden-Badener in Not.

Bereits seit 1958 unterstützt die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ bedürftige Baden-Badener. Alljährlich werden stolze Summen gesammelt, um in Not geratenen Mitbürgern vor Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten.

Baden-Badener Kochverein engagiert sich seit vielen Jahren

Seit vielen Jahren wird diese Aktion auch vom Kochverein tatkräftig unterstützt – mit einer ganz besonderen Idee: Die Köche bereiten ehrenamtlich feine Fischsuppe zu und servieren diese an zwei Tagen in der Wagener-Markthalle. Die exquisiten Zutaten spendet stets die Wagener-Galerie, das Weingut Knapp spendiert den weißen Burgunder, der zur Suppe gereicht wird.

In diesem Jahr gibt es aber noch weitere Unterstützer: So schickt das Brenners Park-Hotel insgesamt vier Mitarbeiter, die am Freitag und Samstag mithelfen.

Noch im Frühjahr haben wir nicht gewusst, ob es in diesem Jahr wieder klappen wird. Klaus Pfeiffer

Vorsitzender des Kochvereins

Für die Köche des Kochvereins ist das eine große Hilfe: „Noch im Frühjahr haben wir nicht gewusst, ob es in diesem Jahr wieder klappen wird“, sagt Vereinschef Klaus Pfeiffer. Denn die Aktion zu stemmen, die von Jahr zu Jahr mehr Besucher anzieht, ist stets eine Herausforderung.

Als weiteren Helfer und neues Vereinsmitglied habe man auch den Chef des Restaurants Nigrum, Florian Bajraj, dazugewonnen, freut sich Pfeiffer. Und natürlich sind auch viele seit Jahren aktive Mitglieder des Kochvereins mit von der Partie. Die erfahrenen Köche sind ein Garant dafür, dass aus den edlen Zutaten auch wieder eine köstliche Suppe wird.

Für die Vorbereitungen hatte Marcus Fahrenkrug, Küchenchef des Pädagogiums, am Donnerstag wieder einmal sein Reich zur Verfügung gestellt. Die Köche des Kochvereins durften die Päda-Schulküche nutzen, um die Brühe und das Gemüse für die Delikatesse vorzubereiten.

Klaus Pfeiffer, Maria Leuthardt, die den Kiosk im Bertholdbad betreibt, und Thomas Deichelbohrer verarbeiteten dafür enorme Mengen feiner Zutaten. 50 Kilo Gemüse braucht es allein für die Gemüseeinlage in der Suppe. Die 300 Liter hoch konzentrierte Brühe dürfen vier Stunden ziehen. So entfaltet sich das volle Aroma.

Wenn dann an diesem Freitag der große Verkauf startet, kommen noch jede Menge Edelfisch und Garnelen in die Suppe. Allein die Zutaten sind am Ende sehr viel mehr wert als der Preis, für den die Suppe angeboten wird: Die Portion kostet zwölf Euro, das Glas Wein vom Weingut Knapp gibt es für 3,50 Euro dazu.