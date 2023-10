Alljährlich im Oktober bevölkern Damen und Herren in eleganten Anzügen und Kostümen Baden-Baden. Sie sitzen in Cafés und Lokalen, eilen von Termin zu Termin – und verhandeln über Millionen.

Der Rückversicher-Kongress ist der wichtigste Kongress für die Stadt, er findet seit Jahrzehnten in Baden-Baden statt. Die Teilnehmer schätzen die Ruhe und die angenehme Atmosphäre in der hübschen Stadt an der Oos. Diesmal ging es zum Empfang allerdings nicht ganz so ruhig zu wie normalerweise. Auslöser war eine Demonstration vor dem Kongresshaus am Baden-Badener Augustaplatz.

Ein Polizeisprecher sprach am Sonntagabend auf Nachfrage dieser Redaktion von einer „nicht angemeldeten Demonstration von circa 15 Personen gegen den Inhalt der Veranstaltung.“ Die Demonstranten hatten die Kongressteilnehmer zum Auftakt am späten Nachmittag vor dem Kurhaus erwartet.

Nur wenige Demonstranten, aber viel Aufsehen

Obwohl es sich nur um so wenige Demonstranten gehandelt hatte, sorgten diese für einiges Aufsehen. Unter anderem hatten sie ein Schild am Vordach des Kongresshauses angebracht. „Stop reinsuring Climate Chaos“, war darauf zu lesen, übersetzt bedeutet das etwa: „Hört auf, das Klimachaos rückzuversichern“.

Auf weiteren Schildern stand beispielsweise „Oily Money out“ (Raus mit öligem Geld) oder „Wrong Side of History“ (Auf der falschen Seite der Geschichte). Auch farbige Rauchbomben wurden von den Klima-Demonstranten gezündet.

Polizei holt Aktivisten in Baden-Baden vom Vordach des Kongresshauses

Die Polizei griff ein und holte die Aktivisten vom Vordach des Gebäudes. Auch Vertreter der Versammlungsbehörde der Stadt Baden-Baden waren dem Polizeisprecher zufolge vor Ort.

Bei der Demonstration seien zwar Umwelt-Themen angesprochen worden, es habe sich aber nicht um typische „Klimakleber“ gehandelt: Niemand habe sich festgeklebt. Die Polizei habe zwei Strafverfahren eingeleitet und zwei weitere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten.

Die Ordnungswidrigkeiten bezogen sich auf das Zünden der Bengalo-Fackeln, die Strafverfahren wurden wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Laut dem Polizeisprecher gilt das Klettern auf ein Dach, das in diesem Fall erfolgte, als Hausfriedensbruch.

Dem Sprecher zufolge waren die Demonstranten aber friedlich und gingen schließlich. Der Kongress im Innern des Kongresshauses konnte ungestört fortgesetzt werden.

Beim Rückversicherer-Treffen gibt es dieses Jahr auch das Problem, dass Hotelbetten fehlen. Um die Anfahrtszeiten zu verkürzen, soll deshalb auch der „Leo“ ausnahmsweise für Taxis geöffnet werden.

Zu dem Branchentreffen, das alljährlich in der letzten Oktober-Woche stattfindet, kommen laut Nora Waggershauser auch in diesem Jahr rund 3.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Der Chefin der Kur- und Tourismus GmbH (BBT) zufolge mussten die Teilnehmer in der kompletten Region untergebracht werden.