Alkohol- und Drogenschnelltest positiv: 36-jähriger Radfahrer verursacht Kollision in Baden-Baden-Oos

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend mit einer 26-jährigen Autofahrerin in Baden-Baden-Oos zusammengestoßen. Es wurde dabei niemand verletzt.

Zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Baden-Baden-Oos zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 26-Jährige mit Schrittgeschwindigkeit die Ooser Sternstraße in ihrem Renault. Auf Höhe der Ooser Burgstraße kollidierte sie mit einem Fahrradfahrer, der in die Ooser Sternstraße einbiegen wollte.

Der 36-Jährige versuchte dem vorfahrtsberechtigten Auto auszuweichen und links an ihm vorbeizufahren. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer sei hierbei nicht verletzt worden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme machte die Polizei bei dem 36-Jährigen einen Alkoholtest und ermittelte dabei einen Wert von weit über einem Promille. Ein Drogenschnelltest fiel ebenfalls positiv aus. Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.