Menschen gedenken in Baden-Baden an Allerheiligen Freunden und Verwandten

An Allerheiligen sind viele Gräber auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden frisch gepflegt. Mehr Besucher als sonst sind zu sehen. Kerzen erinnern sogar an Stellen an Verstorbene, an denen es zumindest offiziell gar kein Grab mehr gibt.

Die dunkle Zeit des Jahres geht ihrem Höhepunkt entgegen. Auf den Gräbern flackern jetzt wieder die Totenlichter, die leuchtenden Belege, dass dort jemand zu Besuch gewesen ist – dass jemand an Verstorbene gedacht hat.

Auch Gabriele und Richard Wagner nutzten an Allerheiligen die Gelegenheit, um das noch relativ frische Grab der Tante zu besuchen, verstorben in Corona-Zeiten. „Ich habe mich nicht von ihr verabschieden können, durfte nicht zu ihr“, schmerzt Gabriele Wagner der Verlust noch immer. Doch das sei nicht der Grund, warum sie an Allerheiligen auf den Friedhof geht. Das würden sie ohnedies tun, pflichtet ihr Mann ihr bei.

Tatsächlich, so hatte am Morgen Dekan Michael Teipel betont, gehe es gar nicht darum, dass man ans Grab der eigenen Angehörigen gehe. Im Fokus stehe das Gedenken, das auch für die Lieben gelte, die an anderen, vielleicht gerade nicht erreichbaren Orten beigesetzt sind.

Traditionell wird zu einer solchen Veranstaltung in Lichtental vom Gemeinnützigen Verein auf den Friedhof geladen, umrahmt von Gesang und Musik. Dort kommen die Teilnehmer zusammen, mancher geht bei dieser Gelegenheit von Grab zu Grab. Denn dort liegen sie beerdigt, die Vereinskameraden und vielfach auch die Angehörigen.

Details auf dem Friedhof in Baden-Baden zeigen die Besonderheit von Allerheiligen

Dass Allerheiligen indessen ein besonderer Tag ist, zeigt sich in vielen kleinen Details. Oben an der Friedhofsmauer etwa, wo Gräber „abgelaufen“ und abgeräumt sind. Zwischen wild wachsenden Pflanzen glimmt an manchen Stellen dennoch eine Grabkerze auf, eine Erinnerung, dass dort die sterblichen Überreste eines Menschen in der Erde ruhen, dem – obwohl ohne formelles Grab – dennoch erinnert wird, insbesondere an solchen Tagen.

Auch Wolfgang Maier hat sich auf den Weg zum Friedhof gemacht. „Hier liegen die Angehörigen meiner Frau beerdigt“, sagt der 90-Jährige. Seine verstorbene Gemahlin, mit der er eine sehr, sehr gute Beziehung geführt habe, wurde allerdings am Stadtfriedhof beigesetzt. Auch dort ist er regelmäßig zu Besuch. Mit einem besonderen Feiertag habe das selbstverständlich gar nichts zu tun.

Auch in den kleinen Grabreihen, in denen Urne an Urne beigesetzt ist, stehen frische Blumen und Kerzen, ebenso an den letzten Urnengräbern im Feld der abgelaufenen Bestattungsstellen. Frisch gepflanzte Blumen vor einem Grabstein legen auch hier schweigend Zeugnis davon ab, dass man sich im Gedenken auch nicht von den kleinen grünen Zetteln beirren lässt, welche die Friedhofsverwaltung hinterlassen hat. Eine Aufforderung bis Ende November zu räumen, enthält sie etwa.

Das ist der Tag, an dem sehr viele Menschen auf die Friedhöfe kommen. Nadja Lehmann, Friedhofsbesucherin

„Ich weiß nicht wirklich, ob es immer gezielt das Gedenken ist, weshalb die Gräber an Allerheiligen so herausgeputzt werden“, fürchtet Nadja Lehmann, dass es eher die Blicke der anderen sind, die Druck ausüben. „Das ist natürlich genau der Tag, an dem sehr viele Menschen auf die Friedhöfe kommen. Da fallen ungepflegte Gräber sofort auf.“

Gedenken an Allerheiligen: Besucher spenden sich Trost und Zuversicht

Je kleiner die Stadt oder die Gemeinde, umso peinlicher sei das. Sie selbst hat hier keine Angehörigen, um die sie trauert. Die sind in der Heimat geblieben. Sie selbst lebe erst seit knapp 15 Jahren in Deutschland. Genau deshalb nutze sie Gedenkfeiern, an denen letztlich allen Verstorbenen gedacht wird, ganz gleich, wo sie die letzte Ruhestätte gefunden haben.

Ganz so lange ist das bei Edeltraud Werner nicht. Sie trauert erst seit einigen Monaten um ihren Ehemann Fred. Weil sie ganz in der Nähe des Friedhofs lebt, verbringt sie sehr viel Zeit dort. Dafür braucht es für sie keinen Gedenktag: „Er fehlt mir einfach sehr.“

Insofern ist es durchaus auch tröstlich hier vorbeizuschauen, bei den Gräbern, findet Gabriele Wagner. Denn die vielen Bekannten und Nachbarn, die man hier trifft, die tragen dazu auf ihre Weise bei.