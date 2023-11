Beim Festspielhaus

Alles muss blitzblank sein: L’Osteria eröffnet Restaurant in Baden-Baden

Ab Freitag hat der Systemgastronomie-Anbieter L’Osteria auch in Baden-Baden ein Standbein. Der Betreiber hat in das Objekt in der Nachbarschaft des Festspielhauses kräftig investiert. Das erwartet die Besucher.