Biergarten bleibt geöffnet

Keine Sperrungen am Alten Schloss in Baden-Baden geplant

In den vergangenen Wochen kamen in Baden-Baden Gerüchte auf, in denen von einer möglichen Schließung der Restauration und einer erneuten Sperrung des Alten Schlosses wegen Sanierungsarbeiten die Rede war. Die Gerüchte stimmen nur teilweise.