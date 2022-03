Trockenmauer-Anlage wird repariert

Am Mauerberg in Baden-Baden müssen Spezialisten sanieren

Die Trockenmauern in Baden-Baden-Neuweier sind instabil und die Anwohner am Fuße des Weinbergs fürchten ein Abrutschen. Jetzt packt das Weingut Nägelsförst das Problem an und lässt die historischen und geschützten Mauern von Spezialisten sanieren.