Amazon-Verteilzentrum in Baden-Baden kommt vorerst nicht

Für den möglichen Klinik-Standort und gegen die Pläne des Internet-Riesen: Der Gemeinderat bremst das Vorhaben des Versandhändlers in Baden-Baden aus, um an Plänen für ein zentrales Krankenhaus festzuhalten.

Nach wenigen Minuten und der Beantwortung der Frage eines Stadtrats war alles erledigt: Der Baden-Badener Gemeinderat hat nach dem zustimmenden Votum des Ortschaftsrats Haueneberstein einstimmig beschlossen, den Amazon-Bauantrag für ein Verteilzentrum zurückzustellen und der Planung einer Zentralklinik den Vorrang zu geben.

Mit dieser Entscheidung führt die Stadt die Bebauungspläne für die Gebiete Braunmatt – den von Amazon gewünschten Standort – und Wörnersangewand zusammen und unter der neuen Bezeichnung Gewerbepark Haueneberstein-Nord weiter.

Ziel ist es, diese Flächen für Betriebe des Gesundheitssektors zu sichern. Das Rathaus hat dabei vor allem die künftige Zentralklinik des Klinikums Mittelbaden im Blick. Wörnersangewand in Haueneberstein steht neben dem Gewann Weiher in Sandweier und dem Krankenhaus-Areal in Balg auf der Liste der Baden-Badener Standortvorschläge.