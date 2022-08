Amazon zieht zurück: Kein Verteilzentrum in Baden-Baden-Haueneberstein

Dies geht aus einem Schreiben des Unternehmens hervor, das der Stadtverwaltung Baden-Baden seit einigen Tagen vorliegt. Baubürgermeister Alexander Uhlig bestätigte am Mittwoch entsprechende Gerüchte gegenüber den BNN. Amazon selbst hat sich bis jetzt auch auf Nachfrage nicht zu dem Thema geäußert.

Für das Handelsunternehmen wollte ein in Minden ansässiger Dienstleister im Gewerbegebiet im Nordwesten von Haueneberstein in der Nähe von B3 und Bahnlinie ein regionales Verteilzentrum errichten. Seit Bekanntwerden der Pläne gibt es aber heftigen Widerstand in der Bevölkerung.

Auch der Ortschaftsrat und der Gemeinderat hatten sich in der Folge eindeutig positioniert und sich gegen die Ansiedlung ausgesprochen. Zuletzt hatte der Gemeinderat einen Bebauungsplan aufgelegt, in dem ein benachbartes Areal als möglicher Standort für den Neubau des Zentralklinikums reserviert wurde.

Die Nutzung des von Amazon ins Visier genommenen Grundstücks in der Braunmattstraße für den Bau eines Logistikzentrums wurde deshalb erst einmal gestoppt - eine sogenannte Veränderungssperre wurde im Sommer erlassen, wodurch das Amazon-Vorhaben auf die lange Bank geschoben wurde. Eine Ablehnung des Amazon-Bauantrags war im Rathaus schon vorbereitet worden. Jetzt hat das Unternehmen wohl selbst die Reißleine gezogen.