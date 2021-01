Auch in Baden-Baden kämpfen die ambulanten Pflegedienste mit dem Dauerproblem „Fachkräftemangel“. Trotz vieler „Aufstiegschancen gerade für Frauen“ gibt es weniger Bewerber. Mit gravierenden Folgen.

Die Deckung des Pflegepersonalbedarfs ist zur zentralen Herausforderung in der Gesundheitsversorgung geworden. Nicht nur dem Klinikum Mittelbaden und den Pflegeheimen in der Region fällt es zunehmend schwer, geeignetes Fachpersonal zu finden.

Auch die ambulanten Pflegedienste in Baden-Baden, ohne deren Arbeit es für viele pflegebedürftige Menschen kaum denkbar wäre, zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu leben, kämpfen mit diesem Dauerproblem. „Und dabei ist die Pflege doch ein Beruf mit Zukunft“, sagt Andrea Schmid-Jahn.

„Denn in kaum einem anderen Beruf gibt es gerade für Frauen so viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen“, betont die Pflegedienstleiterin der Sozialstation Baden-Baden, einer Einrichtung in Trägerschaft des Caritasverbandes.