Amerika-Kenner Arthus Landwehr stellt sein Buch in Baden-Baden vor

Der frühere ARD-Korrespondent Arthur Landwehr hat ein Buch zur US-Wahl, zur innenpolitischen Lage der Staaten geschrieben. Das Publikum in Baden-Baden lauscht bei seiner Lesung im Rathaus gespannt seinen Erinnerungen an den Sturm aufs Kapitol.

Großes Interesse an Veranstaltung

„Die zerrissenen Staaten von Amerika“ – so lautet der Titel des aktuellen Buches von Arthur Landwehr. Am Donnerstag hat der langjährige ARD-Hörfunk-Amerika-Korrespondent sein Werk im Baden-Badener Rathaus vorgestellt.

Das Interesse war groß und der Alte Ratssaal mit etwa 120 Menschen voll besetzt. „Wir hatten noch 40 bis 50 weitere Interessenten, die wir leider nicht mehr unterbringen konnten“, erklärte Roland Seiter im Gespräch mit dieser Redaktion, der frühere Pressesprecher der Stadt, der durch den Abend führte.

Landwehr berichtete sehr spannend, wie er bei der Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021, einem Mittwoch, in Washington mit dem Fahrrad von seinem etwa zwei Kilometer entfernten Wohnhaus zum Ort des Geschehens eilte und mit vielen Demonstranten ins Gespräch kam.

Autor Arthus Landwehr berichtet in Baden-Baden vom Sturm aufs Kapitol

„Wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen“, sagten damals viele zu ihm. Trump hatte wenige Wochen zuvor die Präsidentschaftswahlen gegen Joe Biden verloren und die Stimmung war aufgeheizt, weil viele Republikaner davon überzeugt waren, dass die Demokraten mit Hilfe staatlicher Institutionen wie dem FBI ihrem Kandidaten den Wahlsieg „stehlen“ wollten.

Um diese Haltung zu verstehen, führte Landwehr interessante Erkenntnisse an, die die innenpolitische Situation in den USA verständlicher machen. Demnach gehe es bei dem Konflikt zwischen Republikanern und Demokraten nicht um die Frage „Was will ich?“, sondern um die Frage „Wer bin ich?“.

Es gehe also nicht um den richtigen politischen Weg, sondern um Identität, die vor allem Anhänger Trumps durch die Politik Bidens gefährdet sähen. Die Auseinandersetzung zwischen beiden Lagern ähnele daher mehr einem Streit zwischen verfeindeten Stämmen: „Man streitet über Probleme, die Teil der Identität sind.“

Dabei pflegen beide Seiten drastische Vorurteile über ihre Gegner. Laut Umfragen glauben beispielsweise 62 Prozent der Republikaner, dass Demokraten faul sind. Nur zwei Prozent glauben, dass sie hart arbeiten.

Und nur ein Prozent der Republikaner glaubt, dass Demokraten ehrlich sind. Umgekehrt sind 60 Prozent der Demokraten offenbar davon überzeugt, dass sich Republikaner unmoralisch verhalten.

Baden-Badener Publikum stellt Fragen zum Ukraine-Krieg

Landwehr berichtet von Begegnungen mit amerikanischen Bürgern, die ihm versicherten, Trump sei der einzige Politiker, der sie niemals angelogen habe, was im Saal zu Heiterkeit führte.

Der Journalist beantwortete auch Fragen aus dem Publikum. Ob Trump die Ukraine weiter im Krieg gegen Russland unterstützen werde, sollte er die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen, wollte ein Teilnehmer wissen. Nach der Ansicht Landwehrs wird Trump dem russischen Präsidenten Putin die Ukraine nicht überlassen.

Seiter bedankte sich am Ende für einen „augenöffnenden“ Vortrag und das Publikum spendete langanhaltenden Applaus. Das Sachbuch steht seit dieser Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste.