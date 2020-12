In der Innenstadt gibt es einige der in normalen Zeiten sehr begehrten Parkplätze mehr. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Handwerkerparkplatz an der Luisenstraße in Höhe der Trinkhalle aufgegeben wurde. Diese Stellflächen können jetzt von jedermann genutzt werden - natürlich gegen eine Parkgebühr. Das Ticket kann am Parkautomaten gelöst werden.

Schon im August hatte die Stadtverwaltung eine Handwerker-Parkkarte für das gesamte Stadtgebiet eingeführt. Mit der Parkkarte können Handwerksbetriebe in der Zeit von 6 bis 20 Uhr pauschal auf Bewohnerparkplätzen, in eingeschränkten Haltverboten (außer Ladezonen), an Parkscheinautomaten und Parkuhren kostenlos sowie in Bereichen mit Parkscheibenpflicht auch ohne diese und ohne Berücksichtigung der Höchstparkdauer ihr Fahrzeug abstellen.