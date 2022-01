Polizei hat kein Personal

„Anarchie“ am Leopoldsplatz: Baden-Baden denkt nach Ausfall der Poller an Kameraüberwachung

Der weitgehende Ausfall der Poller am und rund um den Leopoldsplatz sorgt für immer mehr Ärger in der Kommunalpolitik von Baden-Baden. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Im Rathaus denkt man darüber nach, provisorisch eine Kameraüberwachung zu installieren.