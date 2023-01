Bei Besuch von Helene Fischer wäre Andy Borg mal kurz atemlos

Andy Borg erhält manchmal Fan-Post, die an Andrea Berg adressiert ist. Umgekehrt kommt das auch vor, berichtet der Sänger. Der hat in Baden-Baden Grund zum Feiern: Am Neujahrstag läuft die 50. Folge von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ .

Ein gebürtiger Wiener hat in Baden-Baden einen Grund zum Feiern: Schlagerstar Andy Borg moderiert am 1. Januar im SWR-Fernsehen zum 50. Mal den „Schlagerspaß mit Andy Borg“. Die Show in der Kulisse einer Weinstube in einem Baden-Badener Fernsehstudio zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Südwestrundfunks.

Erfreulich für die Schlagerfans: Im nächsten Jahren sind weitere Folgen aus der Bäderstadt fest eingeplant.

Einschlägige Schlagerportale haben im Vorfeld der vorproduzierten Sendung für etwas Verwirrung gesorgt. So wurde kolportiert, dass die 49. Sendung erst am 21. Januar ausgestrahlt werde, um das 50. Jubiläum auf dem prestigeträchtigen Sendetermin am Neujahrstag vorzuziehen.

Berücksichtigt man Sondersendungen des Schlagerspaß wie an Weihnachten, dann ist die Zahl 50 in der Tat schon überschritten. Der SWR hält jedoch in seinen Mitteilungen an seiner Zählweise und damit an der 50. Sendung am Neujahrstag fest.

Andy Borg hat 40 Jahre Bühnenerfahrung

Den Moderator und Sänger Andy Borg müssen solche Debatten nicht kümmern. Der gelernte Mechaniker feierte im nunmehr abgelaufenen Jahr sein 40. Bühnenjubiläum. Im Jahr 1982 startete er mit dem Hit „Adios Amor“ durch. „Das hätte keiner gedacht, dass das so lange geht“, freut sich der Sänger im Gespräch mit dieser Redaktion über seine schon so lange anhaltende Karriere.

Zu Baden-Baden hat der frühere Moderator erfolgreicher TV-Shows wie „Schlagerparade der Volksmusik“ und dem „Musikantenstadl“ seit Ende 2018 eine intensive Beziehung. Im Dezember lief seinerzeit der erste „Schlagerspaß mit Andy Borg“ im Fernsehen. „Für mich war das damals ein Déjà-vu“, erzählt Borg.

Jahreswechsel und verwechselte Fan-Post Die Arbeit ist erledigt: Weil die Schlager-Show bereits in Baden-Baden aufgezeichnet wurde, können Andy Borg und seine Frau Birgit den Jahreswechsel ruhig angehen lassen. „Bei uns wird der Silvesterabend ganz kuschelig, fast so wie Weihnachten“, sagte er. „Wir waren so viele Jahre auf der Bühne.“ Seit es den „Silvesterstadl“ nicht mehr gebe, habe seine Frau für den Jahreswechsel keinen Auftritt mehr angenommen. Das Menü: Das steht bei den Borgs fest: „Wir haben uns dieses Jahr schon für Raclette entschieden, sonst haben wir das auch sehr gerne zu Weihnachten gemacht.“ Einen Wein trinkt der Star dazu nicht. „Ich trinke überhaupt keinen Wein.“ Dazu fehle ihm der Geschmacksnerv. „Das kann niemand in meiner Familie verstehen, aber das ist so.“ Probleme mit der Fan-Post: Das verbindet Andy Borg bisweilen mit seiner Kollegin Andrea Berg – weil „die Post a bisserl schlampig drauf schaut“. Das hat überraschende Konsequenzen: „Ich kriege oft Fan-Post für Andrea und die Andrea kriegt die für Andy“, berichtet der Sänger. Verloren geht aber nichts. „Die tauschen wir dann aus!“ dpa/kam

Über zwei Jahrzehnte zuvor hatte ihm der Moderator vieler TV-Shows, Dieter Thomas Heck, im Studio 6 in Baden-Baden die Möglichkeit gegeben, eine „Schlagerparade der Volksmusik“ zu moderieren. „26 Jahre später da wieder hinzukommen, das fühlte sich so unglaublich an.“ Für Borg war das „wie heimkommen“.

Nur zum Sahnehäubchen kam es nicht: „Es hätte nur noch gefehlt, dass Dieter Thomas Heck ums Eck kommt.“ Die Moderatoren-Legende war einige Monate zuvor, im August 2018, gestorben.

In der Regel wird eine Sendung pro Monat produziert

Mittlerweile kommt in der Regel einmal im Monat ein „Schlagerspaß mit Andy Borg“ aus Baden-Baden. In der Zeit hat Borg die Stadt und die Region lieben gelernt.

„Wir kennen die ganze Gegend bis nach Freiburg und rüber nach Straßburg“, schwärmt der Sänger und Moderator. Vor allem im Frühling und zur Spargelzeit findet er Baden-Baden „herrlich“.

Mit „wir“ meint er sich und seine Frau Birgit. Sie ist als seine Managerin tätig – hört das aber gar nicht gerne, wie der Gatte beteuert. „Sie macht mein Büro, so würd’ sie das sagen“, erklärt Borg. Das entlastet ihn. „Wenn ich das alles organisieren sollte, käme ich gar nicht mehr zum Singen und wäre vermutlich dauernd am falschen Ort.“

Im Baden-Badener TV-Studio ist er offensichtlich am richtigen Ort. Die Folge am 17. Dezember sahen 1,5 Millionen Zuschauer. Von einer solchen Quote sind viele TV-Produktionen in den Dritten Programmen weit entfernt. „Das Leben schreibt die schönsten Lieder“, erklärt sich Borg den Erfolg.

Das Fernsehpublikum und er hätten eben denselben Musikgeschmack. „Uns gefallen die schönen, alten Schlager von damals, aber auch die neuen – so wie sie Andy Borg singt“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Rock und Rap hole ihn dagegen „nicht wirklich ab“. Andere Musik aber schon. „Es gibt für jede Lebenssituation und Stimmung die passende Musik“, findet der Sänger. Die Borgs hören zum Beispiel gerne Musicals und was im Radio läuft, natürlich auch Schlager.

Tony und Marc Marshall waren auch schon in seiner Sendung

Keine Frage, dass Andy Borg zwei Kollegen aus der Bäderstadt schätzt und in der Vergangenheit immer wieder getroffen hat: Tony Marshall und dessen Sohn Marc gastierten zudem auch schon beim „Schlagerspaß“.

Jetzt den Newsletter für Mittelbaden und die Ortenau abonnieren Wie geht es weiter mit den heruntergekommenen Hotels an der Schwarzwaldhochstraße? Wie sieht die Zukunft aus für die Mitarbeiter von Daimler und Schaeffler? Und was wird aus dem Traditionslokal in meinem Ort?

Die wichtigsten Infos für Mittelbaden und die Ortenau und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.

Deutschlands erfolgreichste Sängerin hat dagegen bislang noch keinen Abstecher zur Sendung nach Baden-Baden gemacht.

„Wenn Helene Fischer uns im Studio in Baden-Baden besuchen möchte, dann wär’ der Andy Borg mal kurz atemlos“, verrät der Moderator. Sängerin Kristina Bach, die den Hit „Atemlos“ für den Superstar schrieb, war immerhin schon in der Baden-Badener TV-Weinstube.

Im neuen Jahr mit Kollegen auf Tour

Im neuen Jahr ist Borg unter anderem unter dem Motto „Schlager und Spaß“ mit wechselnden Gästen auf Tour. „Wir haben zum Beispiel G.G. Anderson dabei, Olaf der Flipper, Patrick Lindner oder Daniela Alfinito.“ Das sei von Region zu Region verschieden. Das Konzept ist bei allen Terminen aber dasselbe: „Wir sind bei den Konzerten zu zweit oder maximal zu dritt.“

Für die Fans hat das einen Vorteil: „Da hat nicht jeder nur zehn Minuten oder zwei, drei Lieder, sondern richtig Zeit, sich dem Publikum zu präsentieren.“

Beim „Schlagerspaß“, der an diesem Sonntag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird, präsentiert Borg unter anderem Patrick Lindner, Eric Philippi, die Tokio Spitzbuam, Bonny Tones, die Zellberg Buam, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Althistorische Narrenzunft Offenburg.