Schlagerstar Andy Borg startete als Mechaniker ins Berufsleben

Es wurde viel gefeiert, daran erinnert sich Schlagerstar Andy Borg noch gut. Der Sänger ist in der Nähe von Wien aufgewachsen und bekam zum 18. Geburtstag das alte Auto seines Vaters geschenkt. Im Interview erzählt er über seine Erlebnisse und was ihn mit Baden-Baden verbindet.

Thomas Gottschalk moderiert eine neue SWR-Show „Nochmal 18“ und lässt Promis aus verschiedenen Epochen ihre Erlebnisse mit dem einschneidenden Wiegenfest Revue passieren. Einer der Gäste in der Sendung, die am 4. Juni um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird, ist der im Jahr 1960 in Österreich geborene Schlagerstar Andy Borg.

Seit den 1980er-Jahren steht der Sänger im Rampenlicht und hat sich inzwischen auch als Moderator von Schlager-Musikshows einen Namen gemacht.

Unsere Mitarbeiterin Beatrix Ottmüller hat mit dem Österreicher, der einst als Automechaniker sein Berufsleben begann, über seinen 18. Geburtstag gesprochen.