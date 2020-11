Für 4.900 Euro zur Bambi-Verleihung nach Baden-Baden: Ein angeblich exklusives Internet-Angebot lässt Hoffnung aufkeimen, dass die Veranstaltung doch stattfindet. Was ist dran?

Ein wenig Verwirrung stiftete die Homepage einer Münchner VIP-Agentur schon: Sie bot zuletzt im Internet noch exklusive Karten für die Verleihung des „wichtigsten deutschen Medienpreises“ an diesem Samstag im Festspielhaus Baden-Baden an.

Der Preis von 4.900 Euro (!) pro Ticket, so wurde angepriesen, gewährt auch den Zutritt zur Aftershow-Party. Sollten die vergoldeten Rehkitze und mit ihnen viele Stars nach dem glamourösen Spektakel im November des vergangenen Jahres tatsächlich erneut in Baden-Baden gastieren? Das ist definitiv nicht der Fall.

Bambi spielt an diesem Samstag in der Bäderstadt nur in der Erinnerung eine Rolle.