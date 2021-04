Still ruht der See in der idyllischen Gartenanlage beim Festspielhaus. Man weiß zwar nicht, ob Hector Berlioz, nach dem diese kleine grüne Oase in der Stadt benannt wurde, ein großer Fischesser war. Aber falls ja, wäre dem Komponisten bei diesem Anblick sicher das Wasser im Munde zusammengelaufen. Denn im Teich schwimmen jede Menge Karpfen von stattlicher Größe.

Zum Verzehr sind die Tiere freilich nicht gedacht. Wer hier spontan auf die Idee kommt, einen dicken Fisch an Land zu ziehen, sollte das lieber bleibenlassen. Es sei denn, er hat sich vom Eigentümer des privaten Kleingewässers eine Fischereierlaubnis erteilen lassen.

„Mit dieser könnte er hier sogar ohne Fischerschein angeln, weil in Baden-Württemberg für alle Gewässer bis 0,25 Hektar das Landesfischereigesetz generell nicht gilt. Und für private Gewässer auch über 0,25 Hektar gilt es nur eingeschränkt“, berichtet Hans-Jürgen Vogt, Vorsitzender des Angelsportvereins Baden-Baden.