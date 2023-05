Unterbringung im einer psychiatrischen Einrichtung oder Freiheit? Die Vorstellungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung liegen im Falle eines 53-jährigen Mannes, der bis zur Tat in einer städtischen Unterkunft lebte, weit auseinander.

Verhandlung am Landgericht

Mehrere Verhandlungstage lang wurden am Landgericht Baden-Baden eine Sachverständige sowie eine ganze Reihe von Zeugen gehört. Dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet, scheint nach dem erstellten Gutachten außer Zweifel zu stehen. Würde man es bei einer Nichtbehandlung belassen, so käme es nach Einschätzung der Gutachterin zu einer neuerlichen Vollausprägung des Krankheitsbildes.

Eine nicht unkomplizierte Erkrankung, deren Behandlungserfolg wohl nicht zu einer Heilung führe. Hinzu komme ein weiteres Problem, schilderte die Medizinerin, dass Patienten mit diesen Symptomen in aller Regel keine Krankheitseinsicht zeigen und sich folglich eher nicht gut behandeln lassen.

Sie sah vornehmlich eine schwere Impulskontrollstörung und erwartet weiterhin erhebliches Gefahrenpotential. Sprich der Beschuldigte könnte weitere Taten begehen und sich sowie andere dabei selbst gefährden.

Angeklagter sagt in Baden-Baden, er habe Stimmen im Kopf übertönen wollen

Im vorliegenden Fall ließe sich der Tatwurf wohl auf versuchten Totschlag und Bedrohung reduzieren. Da der Mann schuldunfähig ist, plädierte die Staatsanwaltschaft für seine Unterbringung. Der Beschuldigte hatte im vergangenen Sommer zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes massiv bedroht, indem er eine Art selbstgebastelten Speer in deren Richtung stieß. Mit Hilfe eines weiteren Bewohners habe er damals überwältigt werden können.

Der Angreifer selbst sah die Sachlage ganz anders, er habe lediglich seine Ruhe haben wollen, habe deshalb zu diesem Zeitpunkt offenbar häufiger im Freien übernachtet und kam meist nur zum Duschen in die Unterkunft. Dort habe er häufig für Unruhe gesorgt, weil er meist sehr laute Musik gehört habe. Damit soll er versucht haben, die Stimmen in seinem Kopf zu übertönen. Eine Situation, die letztlich eskalierte.

Der Verteidiger hatte in seinem Schlusswort versucht, die Abläufe abzumildern, sah letztlich eine Bedrohung, eine Nötigung sowie eine einfache Körperverletzung und plädierte dafür, den Beschuldigten auf freien Fuß zu setzen.

Wie das Gericht die Sache einschätzt, wird am Dienstag, 16. Mai, um 15.30 Uhr bei der Urteilsverkündung im Landgericht Baden-Baden bekanntgegeben.