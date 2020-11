Falsche Polizisten haben am Montag in Baden-Baden mehrere Opfer davon überzeugen wollen, dass sie auf einer Einbrecher-Liste stehen. Dabei benutzten sie sogar eine falsche 110-Nummer.

Betrüger haben am Montag nicht nur in Pforzheim, sondern auch im Bereich Baden-Baden Rebland mehrere Haushalte angerufen. Dort meldeten mindestens 20 betroffene Bürger, dass sie Anrufe von „falschen Polizeibeamten“ erhalten hatten und ihnen von diesen mitgeteilt wurde, dass sie auf einer Liste von angeblichen Einbrechern stehen würden, teilt die echte Polizei mit.

In einigen Fällen wurden die Angerufenen aufgefordert, während des Telefonats und ohne aufzulegen die 110 zu wählen. Eine weitere Person meldete sich daraufhin am Telefon und bestätigte die Identität des vermeintlichen Polizeibeamten. Auf diese Weise versuchten die Betrüger sich auszuweisen und die Betroffenen in vermeintlicher Sicherheit zu wiegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es jedoch zu keinem erfolgreichen Betrugsdelikt oder zur Übergabe von Wertgegenständen, denn die Angerufenen reagierten ausnahmslos allesamt richtig: Sie erkannten die Betrugsmasche, beendeten die Telefonate und riefen die echte Polizei über den Notruf 110 an.

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen oder Vermögen zu schützen. Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 direkt nach, rät die Polizei. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die echte Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.