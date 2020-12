Ansturm auf kostenlose Ausgabe

Lieferung kommt zu spät: Nur 200 statt 4.000 FFP2-Masken in Baden-Badener Apotheke

Bereits am Dienstagmorgen bildet sich eine lange Schlange in der Baden-Badener Innenstadt. Die Wartenden möchten ihre kostenlosen FFP2-Masken abholen. Dabei sind in den Apotheken kaum mehr welche vorhanden, oder wurden zu spät geliefert. Ein Apotheker hat eine Vermutung, woran das liegt.