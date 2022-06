Plastikmüll, leere Likörflaschen, eine leere Schachtel Damenzigaretten, Friedhofs-Lichter, Blumen und mehr als ein Dutzend geleerte Hundekotbeutel – dieses Bild präsentierte sich auf einer Sitzbank der Grünanlage beim Friedhof und auf dem Spazierweg von der Yburgstraße zum Erwin-Denkmal im Baden-Badener Stadtteil Steinbach. Aufmerksame Leser informierten die Redaktion über die Verunreinigung.

Am Geländer des Treppenaufgangs wurden geleerte und befüllte Hundekot-Beutel befestigt. Begleitet ist das Erscheinungsbild von Schmeißfliegen und einem unerträglichen Gestank.

Anwohner in der Yburgstraße wollen festgestellt haben, dass an dem Weg Richtung Denkmal regelmäßig Hunde Gassi geführt werden. Hundekot-Beutel lägen dort stets in der Landschaft, heißt es.

Reinigungstrupp beseitigt Müll nach Party in Baden-Baden-Steinbach

Auf Nachfrage gibt es von anderen Anwohnern in der Nähe des Friedhofs konkretere Angaben zu den mutmaßlichen Verursachern. Demnach soll sich bereits am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht eine Gruppe von zirka fünf jüngeren Personen aufgehalten haben, berichtet ein Anwohner. Das laute Gegröle sei von „Ballermann“-Musik begleitet worden. Neben vulgären Rufen seien auch Trinksprüche wahrgenommen worden.

Über einen Polizeieinsatz, bei dem eine Gruppe junger Leute wegen Ruhestörung aufgelöst wurde, informierte die Polizei auf Nachfrage. Allerdings sei diese Party bereits am vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden aufgelöst worden.

Über die Verunreinigung wurde laut der Pressestelle der Stadt Baden-Baden die Ortsverwaltung am Montag informiert. Das Fachgebiet Park und Garten schickte inzwischen einen Reinigungstrupp. „Es ist sehr bedauerlich, wie Menschen mit den öffentlichen Anlagen umgehen“, wird Leiter Markus Brunsing zitiert.