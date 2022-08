Aquaplaning: Auto kommt in Baden-Baden ins Schleudern

Am frühen Samstagmorgen war der 60-jährige Fahrer eines Audi A6 auf der Autobahn A5 in Richtung Süden unterwegs, als sein Auto in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geriet.

Der Wagen prallte zunächst in die Außenschutzplanken, wurde abgewiesen, drehte sich und kam auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.