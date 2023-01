Seit Mitte Oktober gibt es in der Schartenbergstraße in Neuweier neu markierte Parkbuchten sowie Halteverbote in der Mauerbergstraße in der Nähe der Ortseinfahrt. Beide Maßnahmen stoßen mittlerweile auf Unverständnis bei Anwohnern und einigen Ortschaftsräten.

So fragte Stadt- und Ortschaftsrat Klaus Bloedt-Werner (CDU), worin der Sinn bestehe, ausgerechnet an einer schmalen Stelle genau in einer Kurve in der ohnehin eng verlaufenden Schartenbergstraße noch eine Parkbucht einzuzeichnen. Wenn ein Auto die Schartenbergstraße herunterfahre, müsse dieses erst einmal stoppen, weil in der Kurve ein geparktes Auto stehe.

Wenn dann noch Gegenverkehr komme, sei ein Aneinandervorbeifahren unmöglich. „Wer denkt sich denn so etwas aus“, hatte Bloedt-Werner bereits bei einer Ortschaftsratssitzung im November gefragt.

Stadt Baden-Baden will Parkbuchten noch mal überprüfen

Ortsvorsteher Ulrich Hildner antwortete, dass die Stadt Baden-Baden mit dieser Maßnahme Anwohnern entgegengekommen sei. „Man hat sich das genau angeschaut. Ich war dabei“, so Hildner. Er räumte aber ein: „Wenn sich das als völlige Katastrophe herausstellen sollte, dann kann man das auch wieder wegmachen.“

Ähnlich äußerte sich auch die Pressestelle der Stadt in einer Antwort vom 30. Dezember. Darin heißt es, dass vor einem Anwesen ein Parkplatz unter Berücksichtigung einer „Schleppkurvenberechnung“ markiert worden sei.

„Die Verkehrsbehörde wird aber die Sichtbeziehungen dort bei der nächsten Gelegenheit nochmals überprüfen“, teilte Stadtpressesprecher Jonas Sertl mit.

Kritik an neuen Halteverbotsschildern beim Gasthaus Römerkeller in Neuweier

Bezüglich der neu installierten Halteverbotsschilder in der Mauerbergstraße beim Gasthaus Römerkeller monierte Bloedt-Werner, dass schon seit Jahrzehnten in der Höhe des Schlosses und Römerkellers abends ortsauswärts geparkt werde.

Es würden nunmehr der ohnehin gebeutelten Gastronomie mehr als ein halbes Dutzend Parkplätze fehlen. „Das ist eine absolute Zumutung“, schimpfte Bloedt-Werner.

Hierzu teilte die Stadt mit, dass das Halteverbot wegen wiederholter Anwohnerbeschwerden angeordnet worden sei. Die Anliegen der Anwohner seien „vehement und für die Straßenverkehrsbehörde nachvollziehbar vorgetragen worden“. Die Stadt erwähnt Glieder- oder Sattelzüge, die, sofern in der Mauerbergstraße geparkt werde, nicht mehr in die Schützenbergstraße einfahren könnten.

Der Ortsvorsteher sah das ebenso und nannte in der Antwort in der Novembersitzung Probleme beim Aus- und Einfahren von beispielsweise Müllfahrzeugen in die Kelterstraße. Bloedt-Werner konterte: „Abends, wenn das Restaurant geöffnet hat, fahren doch keine Müllfahrzeuge und auch keine Sattelschlepper mehr.“

Parkplätze beim Schloss Neuweier sind noch nicht fertig

In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach den zusätzlichen 16 Parkplätzen beim Schloss Neuweier aufgeworfen. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass bereits 2021 die Baugenehmigung für die zusätzlichen Stellplätze und die Baufreigabe ein Jahr später, Ende September 2022 erteilt worden sei.

Warum die Parkplätze auf dem Schlossareal noch nicht fertiggestellt worden seien, könne die Stadt nicht beantworten.