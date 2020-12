All das, was in der Familie dazu führt, dass die gewohnten Abläufe nicht mehr stattfinden können und Routinen nicht mehr funktionieren, löst im familiären System Stress aus. Das kommt in Zeiten von Corona häufiger vor als normal, wenn die Klasse in Quarantäne muss oder das Kind mit einer Erkältung nicht in die Schule gehen darf. Diese Situationen stellen Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, immer vor eine Herausforderung. Sie müssen sich überlegen: Wie organisiere ich mich jetzt neu? Deswegen gibt es mehr Abstimmungsbedarf in Familien, der je nach Kommunikationsvermögen der Eltern zu mehr oder weniger Konflikten und Stress führt. Entscheidend ist hier die Fähigkeit in der Familie, mit unerwarteten Situationen umzugehen.