Von einem solchen Angebot können leidenschaftliche Konzertgänger in Corona-Zeiten nur träumen: Joe Cocker war da, Chris Rea, Santana, Status Quo, The Corrs, Peter Frampton, James Taylor, John Mayall, Genesis-Gitarrist Mike Rutherford mit seiner Band Mike & the Mechanics, Chaka Khan, America und viele, viele mehr.

Die Liste der Künstler, die bei der Musiksendung „Ohne Filter“ auf der Bühne standen, lässt noch heute das Herz eines jeden Rock-, Pop-und Jazzfans höher schlagen.

Vor 20 Jahren kam das Aus für die Musiksendung. Nach wie vor kursieren auf YouTube Mitschnitte von mitreißenden Auftritten, die alle etwas gemeinsam haben: Die Konzerte wurden live vor kleinem Publikum im Fernsehstudio des Südwestfunks (SWF, später SWR) in Baden-Baden eingespielt.