Ärzte in Baden-Baden nähern sich der Belastungsgrenze - Corona-Teststation bleibt dennoch geschlossen

Die mobile Corona-Teststation, die im Frühjahr von der Stadt und Baden-Badener Ärzten aufgebaut wurde, soll trotz steigender Infektionszahlen so lange wie möglich geschlossen bleiben, erläutert Ingo Wiedenlübbert. Der Mediziner war schon im März für die Teststation verantwortlich und erklärt, dass die Schwerpunktpraxen und Hausärzte aktuell noch genug Kapazitäten hätten.

„Jede Woche rufe ich in den Praxen an und frage nach der Auslastung“, sagt er. Schätzungsweise hätten die Ärzte in der vorigen Woche 300 Tests gemacht, er selbst nahm 60 Corona-Abstriche.