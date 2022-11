„Dieser Mann stirbt langsam vor sich hin“, zeigt sich Christina Lipps von der Attac-Gruppe Baden-Baden entsetzt. Seit inzwischen 1.310 Tagen sitzt der australische Journalist Julian Assange in London in Haft. An diesem Freitag geht Lipps mit ihrer Gruppe zum 100. Mal in die Baden-Badener Fußgängerzone und fordert die Freilassung des Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks.

Zur Erinnerung: 2010 veröffentlichte Assange geheime Dokumente des US-Militärs, die Gräueltaten und Kriegsverbrechen der USA im Irak und Afghanistan nachweisen. Asyl bekam Assange zunächst in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Seit April 2019 sitzt er jedoch im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Im Fall einer Auslieferung an die USA droht ihm eine Anklage nach dem Spionagegesetz – und damit eine Strafe von bis zu 175 Jahren.

Attac-Sprecherin entwickelt Mitgefühl für Julian Assange

Was für Lipps mit „politischer Entrüstung“ darüber begann, wie „man so mit einem Journalisten, der Wahrheiten veröffentlicht, umgehen kann“, entwickelte sich für die Sprecherin der Attac-Gruppe Baden-Baden weiter zu einem tiefen Mitgefühl mit der Person Assange, seiner Familie und seinen Kindern. Nicht nur „sehe ich die Pressefreiheit in Gefahr“, auch „als Mensch und Mutter geht mir das unter die Haut“, sagt die 74-Jährige.

Für die Baden-Badenerin ist es ein großes „Unrecht“, das dem Australier seit Jahren widerfährt. Ein Unrecht, das sie immer wieder aufs Neue dazu motiviere, auf das Schicksal des Journalisten aufmerksam zu machen. „Ich könnte jedes Mal heulen“, sagt Lipps auf die Frage, was der Fall Assange in ihr auslöst – „das hält kein Mensch endlos aus“, grübelt sie und ist sich sicher: „Es ist eine weiße Folter“ ohne körperliche Gewaltanwendung, die Assange in Haft zu ertragen hat: „Der seelische Druck ist sicher groß.“

Es ist eine weiße Folter. Christina Lipps, Attac Baden-Baden, über Julian Assanges Haft

Die zehnköpfige Attac-Gruppe Baden-Baden sei mit anderen Gruppen eng vernetzt, erzählt Lipps. Inzwischen sei daraus eine „bundesweite Mahnwachenbewegung“ unter dem Motto „Candles for Assange“ (deutsch: „Kerzen für Assange“) entstanden. Eine solche Aktion soll nun auch an diesem Freitag in der Kurstadt stattfinden.

Assange sitzt mehr als 1.300 Tage in Haft - Attac demonstriert in Baden-Baden

Trotz der 1.310 Tage, die Assange bereits in Haft in London verbringt, hofft Lipps darauf, dass die USA den Auslieferungsantrag zurückziehen oder die britische Justiz eingreift – diese sei in ihren Augen jedoch „kein Hoffnungsträger“.

Von der deutschen Politik sei sie unterdessen enttäuscht, sagt die Baden-Badenerin. Sie ist sich sicher: „Es gibt jede Menge Möglichkeiten.“ Dass die Politik jedoch „seit mindestens zwei Jahren massiv darauf hingewiesen wurde, sich zu positionieren“ und es noch immer nicht getan hat, ist in den Augen der 74-Jährigen schlicht „peinlich“.

An diesem Freitag findet zwischen 16 und 18 Uhr die 100. Mahnwache für die Freilassung von Julian Assange in Baden-Baden am Blumebrunnen statt. Interessierte können eine Kerze in einem Glas mitbringen. Vor Ort gibt es Rede- und Musikbeiträge sowie eine Unterschriften- und Spendensammlung. Gesammelte Gelder gehen an Assanges Juristenteam.