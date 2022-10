Die Stiftskirche in Baden-Baden schmückt den Badischen Weihnachtstaler

Motive aus dem Verbreitungsgebiet zieren regelmäßig die von den Badischen Neuesten Nachrichten exklusiv aufgelegten Gold- und Silbermedaillen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das älteste Gebäude in Baden-Baden.

Der Badische Weihnachtstaler, den die Badischen Neuesten Nachrichten exklusiv auflegen, hat in diesem Jahr auf der Vorderseite die Stiftskirche Baden-Baden als Motiv.

Die Rückseite ist mit einer Krippendarstellung (Maria mit dem Jesuskind) nach Albrecht Dürer gestaltet. Bei diesen streng limitierten Medaillen aus massivem Feinsilber oder massivem Feingold handelt es sich um die vierte Auflage – jeweils mit einem Motiv aus dem Verbreitungsgebiet der BNN.

Der erste Weihnachtstaler von 2019 zeigt das Karlsruher Schloss. Im folgenden Jahr ist das Ettlinger Rathaus und 2021 das Bruchsaler Schloss in die Medaille eingeprägt. Ina Sautter fiel die Auswahl eines passenden Motivs für die aktuelle Auflage des Weihnachtstalers ziemlich leicht.

Stiftskirche prägt Stadtbild von Baden-Baden

„Baden-Baden lag wegen der Fusion von Badischen Neuesten Nachrichten und Badischem Tagblatt natürlich nahe“, sagt die Projektmanagerin des BNN-Lesermarkts und -shops bei der Präsentation des Talers.

Sie sei bei ihrer Suche schnell auf die Stiftskirche gekommen. Dieses Gotteshaus präge das Stadtbild und sei als Motiv sehr eng mit Baden-Baden verbunden. Zudem passe die Ansicht einer Kirche sehr gut in die bevorstehende Weihnachtszeit.

Das Motiv ist sehr gut getroffen. Michael Teipel, Katholischer Dekan

„Es ist für uns eine große Ehre, dass die BNN die Stiftskirche ausgewählt haben“, sagt Dekan Michael Teipel von der Katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden, der zusammen mit Johannes-Jürgen Laub, dem Verwaltungsleiter der Seelsorgeeinheit, die ersten frisch geprägten Weihnachtstaler überreicht bekommt. „Das Motiv ist sehr gut getroffen“, sagt der Pfarrer.

Der Vorschlag, die Silber- und Goldmedaillen mit einer Ansicht der Stiftskirche zu schmücken, habe ihn sofort überzeugt. Das Gotteshaus sei mit rund 1.000 Jahren das älteste Gebäude in Baden-Baden und prägend für die Kultur, Kunst und Geschichte in der gesamten Region.

Auch Laub hält diese Motivwahl für gelungen, zumal ein Ende der seit Jahren laufenden Kirchensanierung absehbar sei. Die feierliche Wiedereröffnung der Stiftskirche mit dem Weihbischof ist für den Palmsonntag, 2. April, vorgesehen.

„Die Gestaltung und Herstellung des Weihnachtstalers ist ein aufwändiger Prozess“, sagt Lars Knevels von der Europäischen Münzen-Gesellschaft EuroMint in Bochum. Als Vorlage dient eine eigens angefertigte Zeichnung der Stiftskirche.

Danach entsteht am PC ein Modell in Graustufen, das ein Laser in den Prägestempel eingraviert. „Dieser Stempel prägt dann mit einem Druck von 250 Tonnen das Motiv in einen Rohling aus Gold oder Silber“, erläutert der Prokurist.