Das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Steinbach zu entdecken

Erstmals öffnet der Steinbacher Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag, 10. Dezember, am neuen Standort auf dem Festplatz seine Buden. Auf dem seit rund drei Jahren neu gestalteten Areal zwischen Bühnengebäude, Schule und Stadthalle präsentieren viele Teilnehmer eine Fülle weihnachtlicher Angebote.

„Bei verschiedenen Veranstaltungen auf dem neuen Festplatz haben wir gesehen, dass sich der Ort gut für Feste eignet. Die Gegebenheiten sind großzügig dort. Es ist ein guter Rahmen für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt“, sagt Ortsvorsteher Ulrich Hildner über das neue Areal.

Die Zahl der Marktbeschicker ist indes sogar gewachsen. Mehr als ein Dutzend Stände werden ab 10 Uhr den Weihnachtsmarktbesuchern heimische, selbstgebastelte und naturschonend hergestellte Artikel anbieten.

In Steinbach gibt es auch Upcycling-Produkte auf dem Weihnachtsmarkt

Von Filzpantoffeln über Stricksocken bis hin zu selbstgenähter Kinderkleidung ist alles dabei. So können die Besucher an einem Marktstand neben Weihnachtsbasteleien zum Beispiel auch Upcycling-Produkte aus Kaffeekapseln erwerben.

Speisen und Getränke kommen ebenfalls nicht zu kurz, etwa an den Stationen des Sportrings Yburg oder bei den Aktiven des Vereins der Kinderkrebsforschung Neuroblastom. Gleich am südlichen Zipfel des Platzes, entlang der Meister-Erwin-Straße, warten frisch geschlagene Christbäume auf Abnehmer. Sie werden erst frühmorgens am Markttag auf dem Steinbacher Christbaumgelände von Lothar Droll gefällt.

Vier neue Anbieter bereichern die 27. Auflage des Steinbacher Weihnachtsmarktes: Gemeinsam backen die Elternbeiräte des Kindergartens St. Jakobus und der Grundschule frische Waffeln und geben Getränke aus. Auch der Steinbacher Winzer Jürgen Meyer betreibt einen neuen Stand.

Er schenkt Getränke aus, die typisch für die Jahreszeit sind. Erstmals bieten Autoren aus der Kurstadt, Sinzheim und dem Rebland unter dem Dach des Autorenforums Rebland ihre aktuellen Werke an. Unter ihnen ist auch die Autorin Christiane Krause-Dimmock, die wahre Kriminalgeschichten aufgeschrieben hat.

Sie wird bei Bedarf die Gäste mit einer kurzen Krimilesung unterhalten. Außerdem können auf dem Markt der Rebland-Kalender für das Jahr 2023, aber auch das Rebland-Jahrbuch für das Jahr 2022 am Bücherstand gekauft werden.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Ortsvorsteher Ulrich Hildner spielt eine Formation der Stadtkapelle auf. Erwartet werden neben zahlreichen Stadt- und Ortschaftsräten auch Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos), der einige Worte an die Besucher richten wird.

Als feste Größe des Weihnachtsmarktes gilt der Grundschulchor, der mit weihnachtlichen Weisen die Marktbesucher auf den Advent einstimmen will. Gegen 14.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet, um die Kinder mit Geschenken zu überraschen. Ab 15 Uhr spielt die Stadtkapelle auf.

Hierzu öffnen die Musiker die Glastüren ihres Probelokals, womit sich der Raum kurzerhand in eine offene Bühne verwandelt. Am späten Nachmittag geht dann die Beleuchtung an. Bis zirka 18 Uhr taucht sie den Weihnachtsmarkt in ein feierliches Licht.