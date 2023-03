Autofahrer auf der B500 zwischen Baden-Baden und französischer Grenze müssen ab April Umleitungen in Kauf nehmen. Die Sanierung macht eine Vollsperrung erforderlich. Was kommt auf die Verkehrsteilnehmer zu?

Autofahrer auf der B500 von Baden-Baden in Richtung Iffezheim müssen sich ab April auf eine teilweise Vollsperrung einstellen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe begründet dies mit einer Änderung im geplanten Bauablauf.

Ursprünglich war vorgesehen, die beiden westlichen Äste des Knotenpunkts B500/L75 im fünften und sechsten Bauabschnitt nacheinander zu sanieren. Die Arbeiten erfolgen nun parallel im bevorstehenden fünften Bauabschnitt, teilt das Regierungspräsidium mit.

Nach Auskunft der Behörde ist es erforderlich, die Deckschicht der B500 zwischen den Kontenpunkten zur L75 und zur L78a bereits in diesem Jahr zu erneuern. Dabei handelt es sich um den Abschnitt zwischen der Kreuzung nach Iffezheim und Hügelsheim bis zur Staustufe. Das Regierungspräsidium hatte diese Arbeiten zunächst im kommenden Jahr geplant.

B500: Grenzübergänge sind nicht zeitgleich gesperrt

Die Vorverlegung ermögliche es, eine zeitgleiche Sperrung der Grenzübergänge Iffezheim und Gambsheim zu vermeiden. Der schlechte Zustand der Straße beim Grenzübergang Gambsheim erfordere es, sie im kommenden Jahr zu sanieren. Das habe eine länderübergreifende Besprechung mit der französischen Straßenbauverwaltung ergeben, teilt das Regierungspräsidium weiter mit.

Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, ist die B500 für die Sanierung der Deckschicht zwischen den Knotenpunkten zur L75 und L78a voll gesperrt. Das Regierungspräsidium geht davon aus, den geplanten Abschluss Anfang Mai trotz der zusätzlichen Bauphase einhalten zu können.

Baustelle zwischen Baden-Baden und Iffezheim: Umleitungsstrecken sind eingerichtet

Die Umleitung erfolgt ab dem Knotenpunkt B500/L75 in Richtung Frankreich über die L75, dann weiter über die L78b und die L78a auf die B500. Von Frankreich kommend in Richtung Baden-Baden fließt der Verkehr in die entgegengesetzte Richtung zunächst über die L78a, die L78b und anschließend über die L75 auf die B500.

Der Aufbau der Verkehrssicherung beginnt nach Angaben des Regierungspräsidiums voraussichtlich am Dienstag, 28. März, um 7 Uhr und dauert bis spätestens 16 Uhr. Um zügig voranzukommen, erfolgen die Arbeiten ab der Kreuzung B500/L75 bis zur Kreuzung B500/L78a zwei Tage parallel zu den Arbeiten des derzeit laufenden vierten Bauabschnitts. Die Vorbereitungen können bereits im Vorfeld den Verkehr zeitweise beeinträchtigen.

Zu- und Abfahrten zur A5 sind gesperrt

Derzeit laufen die Arbeiten, um die Decke der nördlichen Fahrbahn bei der Anschlussstelle Baden-Baden zur A5 und die beiden nördlichen Autobahnäste zu erneuern. Die Abfahrt von der A5 von Basel kommend auf die B500 in Richtung Iffezheim ist deshalb gesperrt.

Zudem sind die Zufahrten von der B500 aus Baden-Baden kommend auf die A5 sowohl in Richtung Basel als auch Frankfurt nicht mehr möglich.

Die gesamten Arbeiten sind Teil des Projekts, die Fahrbahndecke der B500 zwischen Baden-Oos und Iffezheim auf einer Länge von rund 2,9 Kilometern zu sanieren. Die Arbeiten haben Anfang Oktober 2022 begonnen und dauern voraussichtlich bis Mai 2023. Das Regierungspräsidium beziffert die Gesamtkosten auf rund 5,8 Millionen Euro.

Der Bund übernimmt 5,6 Millionen Euro, den Rest trägt der private Autobahnbetreiber Via Solutions Südwest. Die Ausgaben für den zusätzlichen Sanierungsabschnitt auf der B500 zwischen den Knotenpunkten zur L75 und zur L78a liegen bei rund 500.000 Euro, die der Bund trägt.