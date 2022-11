Verlegung: Um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren, verlegt die BGU ihre bisher traditionell terminierten Büttenabende um eine Woche nach vorne. Damit lädt die Bürgergemeinde jetzt am Freitag, 27. Januar, und Samstag, 28. Januar, zum närrischen Treiben in den Löwensaal. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr.

Ausfall: Der Büttennachmittag am Sonntag entfällt komplett. Da wegen der besseren Nähe zum Publikum extra eine kleine Bühne von nur rund 60 Zentimetern Höhe aufgebaut wird, passen jeweils etwa 120 Narren in den Saal, die in dieser Kampagne auch vegan verköstigt werden. co