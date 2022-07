Auffahrunfall auf der B500 in Baden-Baden mit einer Schwerverletzten

Bei einem Auffahrunfall in Baden-Baden ist am Dienstagmorgen die 38-jährige mutmaßliche Verursacherin schwer verletzt worden. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt.

Eine 38-jährige Fahrerin ist am Dienstagmorgen in Baden-Baden auf ein Stauende auf der B 500 aufgefahren. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 40-jährigen Autofahrers, teilte die Polizei mit. Dieser wurde leicht verletzt, die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die mutmaßliche Verursacherin war von der Autobahnausfahrt auf den Einfädelungsstreifen der B 500 in Richtung Iffezheim unterwegs. Offenbar bemerkte sie zu spät, dass sich ein erheblicher Rückstau gebildet hatte und fuhr dem 40-Jährigen auf.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.