Fischsterben in Baden-Baden

Aufstauungen in der Innenstadt verschlechtern Wasserqualität der Oos

Die genaue Ursache für das Fischsterben am Dienstag in Baden-Baden bleibt rätselhaft. Klar ist aber: Die Wasserqualität der Oos ist durchwachsen. Und das liegt unter anderem auch an einer 100 Jahre alten Tradition in Baden-Baden.