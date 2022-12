Wir haben das Programm so aufgebaut wie Filme sein sollten: unterhaltsam. Wenn es gut läuft, wird es eine Möglichkeit, durch Texte inspiriert die Welt auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Der ist sehr geprägt durch die Erziehung und die Kultur, in der man aufwächst. Viele Texte wurden aus aller Herren Länder gesammelt. Es sind auch ganz Prägnante etwa von Heinz Erhard oder Hanns Dieter Hüsch dabei – Gedanken zum Thema Christkind und Weihnachten und alles, was drumherum ist.