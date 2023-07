Messe: Hier sind Schüler auf Augenhöhe mit den Unternehmen

Der Übergang von der Schule in die spannende und herausfordernde Arbeitswelt ist aufregend und viele Schülerinnen und Schüler stellen sich Jahrgang für Jahrgang aufs Neue die Frage: „Welcher Beruf ist der Richtige für mich?“ Hier sind hilfreiche und informative Veranstaltungen wie Ausbildungsmesse Baden-Baden am 11. Juli Gold wert.

Die Traditionsveranstaltung im Kongresszentrum sorgt bereits seit etlichen Jahren mit einem umfangreichen Angebot an Ausstellern und zusätzlichen Infos dafür, dass jungen Berufseinsteigern der Start in eine erfolgreiche Karriere leichter fällt. Auch in diesem Jahr können sich die Schüler hier von 11 bis 17 Uhr über 100 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren lassen.

Die verschiedenen Berufsbilder werden auf der Messe, die bereits zum 20. Mal stattfindet, praxisnah und unterhaltsam vorgestellt. Ein besonderes Highlight: Das „Speed-Dating“ mit verschiedenen Ausbildungsbetrieben, das von 14 bis 16 Uhr im Untergeschoss des Kongresszentrums stattfindet.

Die Ausbildungsmesse Baden-Baden im Kongresszentrum wird traditionell seitens der AOK gemeinsam mit der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau organisiert.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt. Jetzt vorbei schauen auf bnn.de/azubi!

AOK

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

AOK Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A. Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin) Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe +49 (711) 65 25 20 74 1 aok.de/karrierestart

ARKU

ARKU Maschinenbau GmbH ist Weltmarktführer der Richttechnik und bietet die größte Auswahl an Hochleistungs- und Präzisionsrichtmaschinen, um Bleche und Coils zu richten, und Entgrat- und Verrundungs­maschinen, um Blechkanten zu entgraten und verrunden. Von der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Möbelindustrie über den Schiffbau, den Stahlbau und die Bahnindustrie bis hin zu Laser Job-Shops und Brennschneidbetrieben: ARKU mit Hauptsitz in Baden-Baden und den Tochterunternehmen in Kunshan (China) und Cincinnati (USA) beschäftigt über 200 Mitarbeiter und liefert Maschinen in die ganze Welt.

Darauf kannst Du Dich bei ARKU freuen:

Sicherer Ausbildungsplatz mit sehr guten Übernahmechancen

Moderner Arbeitsplatz in einem großartigen Team

Möglichkeit von internationalen Arbeitseinsätzen in den USA oder China

Regelmäßige Firmenevents für ARKU Mitarbeiter

Betriebseigenes Restaurant mit kostenlosen Getränken

Jobrad-Leasing

Bezuschusstes Fitnessstudio

ARKU Ausbildungs- und Studienangebote Freie DHBW Studienplätze für 2023: Elektrotechnik, Informatik (Informationstechnik) Ausbildungsangebote (m/w/d): Mechatronik, Fachkräfte für Metalltechnik, Industriekaufleute, Fachinformatik für Systemintegration Duale Studiengänge (m/w/d): DHBW Elektrotechnik, DHBW Mechatronik, DHBW Maschinenbau, DHBW Informatik (Informationstechnik für Maschinen), DHBW Wirtschaftsinformatik, DHBW Wirtschaftsingenieurwesen Kontakt: Nina Schiller, Ausbildungsleitung Hauptstr. 71, 76571 Gaggenau +49 (7225) 962 466 bewerbung@gaggenau.de www.gaggenau.de/ausbildung

Heinrich Schmid

Unser Standort in Baden-Baden gehört zur Unternehmensgruppe Heinrich Schmid. Diese ist mit über 5.000 Mitarbeitern an rund 150 Standorten in Europa eines der führenden Familienunternehmen im Bau- und Ausbauhandwerk.

Leistungen:

Malerarbeiten

Industriebodenbeschichtung

Trockenbauarbeiten

Brandschutzbeschichtungen

Fliesenarbeiten

Bodenbeläge

Stuckateurarbeiten

Heinrich Schmid Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Maler, Lackierer, Bodenleger, Kaufleute für Büromanagement Duale Studiengänge (m/w/d): Bachlor of Arts - Fachrichtung Industrie oder Handwerk Kontakt: Thorsten Roß Im Metzenacker 9, 76532 Baden-Baden +49 (7221) 91 87 0 baden-baden@heinrich-schmid.de www.heinrich-schmid.de

Maisenbacher Hort + Partner

Maisenbacher Hort + Partner ist eine moderne, mittelständisch-ausgerichtete Steuerkanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden. Mit unseren Teams und Fachabteilungen begleiten wir unsere Mandanten z.B. rund um die digitale Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss, Einkommensteuer, Erbschaftsteuer oder Digitalisierung.

Dir sind künftige Karrieremöglichkeiten und abwechslungsreiche Inhalte des Berufes wichtig? Dann starte jetzt deine Karriere im Bereich Steuerberatung und werde Teil von unserem Team. Treff uns persönlich auf der Ausbildungsmesse Baden-Baden. Wir freuen uns auf dich!

Leistungen:

digitale Buchhaltung

Lohnabrechnung

Jahresabschluss

Einkommensteuer

Erbschaftsteuer

Digitalisierung

Maisenbacher Hort + Partner Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Steuerfachangestellte, Kaufleute für den Assistenzbereich, Kaufleute für Lohn und Gehalt, Kaufleute für internes Rechnungswesen, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts RSW - Steuern und Prüfungswesen Kontakt: Laura Wild und Daniel Kleinschmidt Schwarzwaldstr. 133, 76532 Baden-Baden / Rintheimer Str. 63a, 76131 Karlsruhe +49 (7221) 50 48 48 0 / +49 (721) 96 33 0 badenbaden@mhp-kanzlei.de / karlsruhe@mhp-kanzlei.de https://mhp-kanzlei.de/karriere/offene-stellen/

Stadt Gaggenau

Ausbildung bei der Stadt Gaggenau Stadt mit Zukunft. Arbeitgeber mit Weitblick.

Willst Du eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung machen? Interessierst Du Dich für die vielseitigen Aufgaben, die eine Stadtverwaltung bewältigen muss, um das Leben in Gaggenau so lebens- und liebenswert zu machen, wie es ist? Liebst Du den Umgang mit Menschen und macht es Dir Spaß, jeden Tag etwas Neues zu erleben? Dann komm zur Stadt Gaggenau und mach bei uns Deine Ausbildung. Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir Dir einen modernen Arbeitsplatz mit Zukunft. Wir legen großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, bieten flexible Arbeitszeiten und ein nettes Team – kurz eine Arbeitsatmosphäre zum Wohlfühlen mit Zukunftsperspektive.