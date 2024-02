Ab März gibt es ein neues Nachrichtenangebot über Baden-Baden: Einmal in der Woche gibt es Lesestoff kompakt und ausgewählt von Redakteuren in einem Newsletter.

Was wird in der kommenden Woche interessant sein in Baden-Baden? Wo wird gestreikt, demonstriert, getagt oder gefeiert in der Kurstadt? Bei welchem Thema ist in welchem Gremium politischer Ärger zu erwarten?

Zwischen wem funkt es da und wieso? Wann äußert sich der Oberbürgermeister endlich zu einem brisanten Vorgang bei einer Pressekonferenz? Und wann ist eigentlich so richtig Party in der Innenstadt oder im Festspielhaus?

„Die Woche im Blick“ schon einen Tag früher

Das sind einige der Fragen, die die Redakteure der Baden-Badener Lokalredaktion bereits seit einigen Jahren jede Woche in der Printausgabe aufwerfen und versuchen vorab zu beantworten. Immer montags geht es in „Die Woche im Blick“ auf der ersten Lokalseite in launigen Worten in einer Kolumne darum, was in der Bäderstadt in den nächsten Tagen so passieren wird.

Diesen Ausblick gibt es ab März endlich nicht nur montags in der Zeitung, sondern als neues Nachrichtenangebot vorab, nämlich immer schon am Sonntagvormittag. Dann schickt ein Lokalredakteur auf Bestellung „Die Woche im Blick“ als kostenlosen Newsletter per E-Mail in Ihr Postfach.

Und nicht nur das: Außerdem gibt der Autor, der immer einer der Baden-Baden-Fachleute aus der BNN-Lokalredaktion ist, eigene Empfehlungen ab und listet die ausgewählten wichtigsten Berichte der zurückliegenden Tage auf, die über Baden-Baden geschrieben wurden.

Über Baden-Baden mitreden können

Wer also auf einen Blick erfahren will, was man wissen sollte, um über Baden-Baden auf dem Laufenden zu sein und mitreden zu können, der sollte sich den neuen Newsletter nicht entgehen lassen.

Spannende Entdeckungen, Freizeittipps und Bilder aus der schönsten und kleinsten Großstadt Deutschlands gibt es als Zugabe.

Bestellung per Klick

Der neue, wöchentliche Newsletter der Lokalredaktion Baden-Baden ist eine schöne Einstimmung auf die kommende Woche und eine ideale Ergänzung zum rund um die Uhr aktuellen Nachrichtenangebot auf unserer Webseite www.bnn.de.

Man kann ihn hier bestellen. Bitte geben Sie dafür Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen „Unter der Lupe | Der Newsletter für Baden-Baden“ aus. Der kostenlose Newsletter flattert dann jeden Sonntag ins Postfach. Er kann selbstverständlich auch jederzeit wieder abbestellt werden.