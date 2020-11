Bundespolizei sucht Zeugen

Auseinandersetzung zwischen Zugbegleiter und Fahrgast in Baden-Baden

Ein Fahrgast hat am Dienstag einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Baden-Baden geschlagen. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen, um den geflüchteten Täter zu ermitteln.