Austausch über Tod und Trauer: Am Hospiz können Baden-Badener ihre letzten Wünsche aufschreiben

Sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen und über Tod und Trauer zu sprechen, ist für viele Menschen alles andere als einfach. Genau das möchten die Mitarbeiter des Hospiz Baden-Baden nun zu ihrem 30-jährigen Bestehen in der Innenstadt möglich machen. Dafür wurde ein international renommiertes Kunstprojekt der Amerikanerin Candy Chang in die Kurstadt geholt.

Drei Tafeln sollen auf dem Jesuitenplatz zwischen dem 1. Juli und dem 6. Juli in einem Dreieck an Bauzäunen befestigt aufgestellt werden. Auf der Tafelwand selbst stehen mehrere Absätze mit einem Lücken-Satz zum Vervollständigen. Daneben stehen Eimer mit bunter Kreide. An dieser Stelle können Einwohner und Touristen, Erwachsene und Kinder aufschreiben, was sie sich wünschen, bevor sie sterben.

Jetzt sollen die Tafeln in Baden-Baden aufgestellt werden, um das Thema Sterben in den Vordergrund rücken. Über den Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband in Berlin wurden die Wandertafeln in die Kurstadt bestellt. „Die Aktion findet bereits in ganz vielen anderen Ländern statt. Unsere Tafeln waren zuvor in Landsberg am Lech“, berichtet Theresa Schmid, Koordinatorin des Hospizes.