Ein 35-jähriger Mercedes Fahrer übersah am Dienstagmittag bei Steinbach eine Radfahrerin. Die Frau erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen.

Gegen 14.45 Uhr kam es am Dienstagmittag auf der Straße „Alte Ziegelei“ bei Steinbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mercedes Fahrer übersah beim Abbiegen in die Mührichstraße eine von links kommende Radfahrerin. Durch den Zusammenprall erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 1.600 Euro.