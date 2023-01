Auto übersieht Motorrad bei Baden-Baden: 18-Jähriger schwer verletzt

Der Autofahrer bog am Donnerstagabend von der Steinbacher Straße auf die Kreisstraße 9616 in Richtung Bühl ein und übersah dabei den Motorradfahrer, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Dieser hätte Vorfahrt gehabt.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach dem Unfall in eine Klinik. Der 35 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.