Autoaufbrecher übersieht in Baden-Baden teure Brillen

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Baden-Baden ein Auto aufgebrochen und daraus ein iPad sowie einen Laptop entwendet. Allerdings übersah er die teuren Brillen, die weitaus mehr wert sind.

Mit einem iPad sowie einem Laptop im Gepäck ist der bislang unbekannte Autoaufbrecher am Mittwoch nach seinem Beutezug im Nirgendwo verschwunden. Der Täter hat sich zwischen 16:45 Uhr und 18 Uhr in der Luisenstraße, auf einem Parkplatz neben der Wilhelmstraße, an einem dort abgestellten VW zu schaffen gemacht. Er schlug eine Seitenscheibe des Wagens ein. Trotz der damit einhergehenden Unannehmlichkeiten und des finanziellen Schadens dürfte die Fahrzeugnutzerin nicht nur mit einem weinenden Auge auf den Vorfall zurückblicken., heißt es im Polizeibericht.

Von dem Dieb ungeachtet blieben nämlich hochwertige Brillen im Fahrzeuginnern zurück, die im Vergleich zum erlangten Diebesgut ein Vielfaches an Wert besitzen. Zusammen mit Kriminaltechnikern wollen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden dem Autoknacker auf die Spur kommen.