Am Samstagnachmittag ist am Baden-Badener Augustaplatz ein Auto in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Auto in der Baden-Badener Innenstadt in Brand. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr eine 42-jährige Frau fuhr bereits einige Kilometer bis Baden-Baden, bis sie im Bereich Eichstraße/Lichtentaler Straße am Augustaplatz Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Die Frau konnte das Auto rechtzeitig verlassen, bevor es vollständig in Brand geriet.

Fahrzeugbrand auf dem Augustaplatz fordert vierstelligen Sachschaden

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versuchten, das Feuer zu löschen. Dennoch brannte das Fahrzeug vollständig aus. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro am Fahrzeug. Darüber hinaus wurde nichts beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Während des Einsatzes der Feuerwehr wurde der Unfallort weiträumig abgesperrt. Dadurch kam auch der Durchgangsverkehr einschließlich der Buslinie zeitweise zum Erliegen.