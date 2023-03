Autofahrer streift Bus und flüchtet in Baden-Baden-Oos

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagaben in Baden-Baden-Oos einen Linienbus gestreift hat, ist er geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun.

Von der Unfallstelle ist ein noch unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend in Baden-Baden-Oos geflüchtet, nachdem er einen Linienbus gestreift hatte. Die Polizei teilte mit, dass das Auto der Marke Audi gegen 19.15 in der Rheinbergstraße in Richtung Innenstadt fuhr und versuchte auf die B500 abzubiegen, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort einen Linenbus streifte. Die Polizei vermutet, dass es zu dem Manöver kam, weil das Auto zu schnell unterwegs war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon.

Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Businsassen wurde nicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.